Pandev: "Chivu ruota tutti e non piange. Napoli ha speso, Conte non si nasconda..."

vedi letture

Intervistato dal Corriere dello Sport, il doppio ex di Inter-Napoli Goran Pandev ha parlato della sfida ma non solo. Di seguito uno stralcio: "Questa partita è già fondamentale, soprattutto dopo i risultati dell’ultimo turno. Se l’Inter vince, fa un balzo verso il tricolore. I nerazzurri stanno facendo benissimo. Sono una squadra esperta, sanno bene come gestire certe situazioni". Su Chivu: "Inzaghi aveva i suoi tredici giocatori e si basava soltanto su quelli. Chivu invece ha un modo molto diverso di vedere il calcio, sta coinvolgendo tutti. Zielinski è l’esempio lampante: ha recuperato un giocatore importante, diventato la vera arma in più. Cristian è uno che non piange mai, questo è sempre stato un suo punto di forza. Da allenatore si sta proponendo di cambiare le cattive abitudini di tanti colleghi a livello comunicativo".



Sul momento del Napoli. "Complicatissimo, con tanti infortuni a inizio stagione.

Conte ne è uscito grazie alla sua personalità, è un grande allenatore. L’Inter è una grandissima squadra, ma anche il Napoli ha lavorato molto bene. Gli azzurri sono già Campioni d’Italia e hanno speso tanti soldi sul mercato, per cui Conte non si deve nascondere: deve puntare a vincere lo scudetto e deve andare avanti in Champions. Il club? Nessuno immaginava potessero vincere due scudetti negli ultimi anni, per cui è un club che funziona a prescindere dall’allenatore. Di sicuro c’è anche l’impronta forte di Conte. Sul mercato avrà avuto una importante voce in capitolo. Lautaro o Hojlund? Assolutamente Lautaro, il giocatore più forte del campionato, nella fase migliore della sua carriera. Ha esperienza e qualità".