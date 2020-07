Parma, membro positivo al Covid-19: rischio ritiro per 14 giorni e il 22 c'è il Napoli

Un membro dello staff del Parma è positivo al Covid-19. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la società ducale potrebbe andare in ritiro per 14 giorni solo se il tesserato - asintomatico, non è un calciatore - risulterà positivo ai prossimi tre tamponi, altrimenti il gruppo sarà libero. Oggi i primi test. Il Parma affronterà il 22 luglio il Napoli al Tardini, prim'ancora giocherà a Milano (un'ora di auto) e poi in casa con la Samp, ciò vuol dire che anche in caso di ritiro forzato sarebbe a casa e potrà essere assistito dalle strutture che lo assisteranno oggi. Diverso il caso se avesse giocato in trasferta.