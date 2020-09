Parma-Napoli con 1000 tifosi: il club premierà gli sponsor, troppo tardi per la vendita on line

E' notizia di ieri l'apertura degli stadi in Emilia Romagna per un massimo di mille tifosi, ma la Gazzetta di Parma oggi in edicola riporta di come il Parma abbia deciso di destinare questi 1000 biglietti disponibili agli sponsor crociati. La decisione deriva dall'impestività dell'annuncio e dalle difficoltà organizzative date dal poco tempo a disposizione. Quindi nessuna vendita online dei biglietti: per i tifosi crociati ancora attesa prima del ritorno al Tardini per un match di Serie A.