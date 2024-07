Parte la campagna abbonamenti, l'obiettivo è arrivare a 25mila tessere

Obiettivo 25mila abbonati per il Napoli in vista della stagione alle porte. Questo, secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'obiettivo fissato dal club: "Ore 12, scatta la prelazione. Il Napoli apre la campagna abbonamenti 2024/2025 con lo slogan “Ripartiamo Con Te”. Un gioco di parole legato al nuovo allenatore e con l’obiettivo, non dichiarato, di raggiungere quota 25mila, il massimo consentito dal club vista anche la capienza dello stadio Maradona.

Gli abbonati della scorsa stagione hanno la possibilità dalle 12 di oggi fino alle 23:59 del 22 luglio di confermare settore e posto a un prezzo scontato. Si va dai 240 euro delle Curve Inferiori (400 per le superiori) ai 1.520 euro per la Tribuna Posillipo Premium. Il Napoli, infatti, ha reso Premium i posti più centrali dei Distinti e della Posillipo: migliore visibilità e dunque prezzi inevitabilmente più alti. Inoltre, per gli Under 30 è previsto uno sconto del 25% per tre settori (curve inferiori, Distinti inferiori e Tribuna Nisida). Gli Under14 avranno invece una riduzione del 50% in tutto lo stadio.