Partite in chiaro, brusca frenata: lettera di diffida di Mediaset blocca il progetto

Una brusca frenata sulla questione 'campionato in chiaro' arrivata nelle ultime ore a causa di una lettera di diffida inviata da Mediaset alla Lega. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, che riassume così la questione. "I buoni propositi del ministro Spadafora. Il progetto di trasmettere su Tv8, il canale in chiaro di Sky, una partita dei prossimi 2-3 turni della A , accorciando i tempi dell’embargo a Rai e Mediaset per gli highlight, ha subito una frenata. La tv di Cologno ha inviato infatti una lettera di diffida alla Lega vietando a Sky di trasmettere in chiaro le gare. Servirebbe una modifica della Legge Melandri o un bando d’asta per i diritti in chiaro che ora nessuno possiede".