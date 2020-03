"Pensi solo alla classifica", Agnelli attacca Lotito che (sostenuto da ADL) chiede ritiri per tutelare le squadre

La Lega ha creato quattro task force su tematiche mediche, tecnico-sportive, rapporti istituzionali e valutazione rischi economici. Oltre al problema calendari e contratti tv (qui), ieri i club hanno discusso anche delle modalità per gli allenamenti che dovranno riprendere. Ma si è trovato il modo di litigare anche nell’assemblea di ieri, scrive il Corriere della Sera. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, appoggiato dal Napoli di De Laurentiis, chiedeva di riprendere gli allenamenti portando le squadre in ritiro per tutelarle. Gli ha risposto a brutto muso Andrea Agnelli: "Tu pensi solo alla classifica".