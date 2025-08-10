Per Gazzetta è allarme difesa: "Napoli non più inespugnabile, Rrahmani umano. E Meret..."

Il Napoli batte il Girona, realizzando tre reti (due di De Bruyne e una di Di Lorenzo su assist di KDB) in 24 minuti, subendone due prima della fine del primo tempo ed evidenziando anche qualche lacuna difensiva. Sintetizza così il test l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Da lì all’intervallo, poi, il Napoli cala d’intensità e soprattutto di attenzione difensiva. Stuani - meteora alla Reggina in gioventù - ne approfitta, siglando la doppietta che riapre il match e mette a nudo qualche piccola crepa già vista nelle precedenti uscite dei campioni d’Italia.

Il fortino non è più inespugnabile, Rrahmani è tornato umano dopo una stagione da Super Saiyan e Meret conferma la sensazione di molti: l’arrivo di Milinkovic Savic avrà pure alzato il livello della concorrenza, ma potrebbe condizionare la serenità del portiere dei due scudetti. E pure Juan Jesus, unico centrale mancino attualmente disponibile visto il protrarsi del recupero di Alessandro Buongiorno e per la prima volta schierato titolare accanto al centrale kosovaro, non è stato certo irreprensibile nell’azione del 2-3".