Per il Napoli entusiasmo alle stelle in casa Lazio: l'Olimpico torna a riempirsi

L'Olimpico torna a riempirsi: entusiasmo alle stelle verso il Napoli. Si riscalda il clima in casa laziale in vista della delicata sfida di sabato pomeriggio arriva col Napoli, con la squadra di Baroni che proverà a mettere ancora in difficoltà Conte dopo averlo già battuto due volte, prima in Coppa Italia e poi in campionato.

Come riporta il Corriere dello Sport, dopo un giorno di vendita sono stati venduti già 8000 biglietti (compresi quelli dei napoletani), portando al cifra dei presenti a 37mila, con ancora diversi disponibili giorni davanti.