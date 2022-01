Petagna, critiche ingenerose: ha saltato solo 3 partite e regalato 4 punti al Napoli

Dall'inizio della stagione ad oggi Andrea Petagna ha saltato soltanto tre partite (Torino, Roma e Bologna a ottobre), poi c'è sempre stato. Certo, spesso dalla partita, ma è risultato importante per il Napoli. E lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Non segna molto, Petagna, e per questo a volte è costretto a respingere critiche ingenerose, ma ha già regalato quattro punti al Napoli (convertendo in vittorie due possibili pareggi) ed è prezioso, col suo lavoro, per i compagni".