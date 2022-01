Petagna esaltato dai quotidiani: "Eurogol a parte, la miglior prova da quando è a Napoli"

Fra assenti per Covid-19, infortuni e giocatori impegnati in Coppa d'Africa, il Napoli strappa una vittoria pesantissima contro la Sampdoria. Decide la rete di Andrea Petagna, giocatore che avrebbe potuto giocare questa sfida a maglie invertite. Per La Gazzetta dello Sport, con 7 in pagelle, è il migliore dei suoi: "Un gol molto bello e tantissimo lavoro per la squadra, fatto bene. Sfiora pure il raddoppio, decisivo". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Il gol è la cifra altissima d’una partita ricca di tanto altro, coraggio e pure intelligenza".

Per Tuttosport l'ariete azzurro merita 8 in pagella: "Eurogol a parte, probabilmente è stata la migliore prestazione da quando è a Napoli". Voto 7 anche nelle pagelle di TMW: "Sblocca il risultato con una splendida mezza rovesciata e si batte per tutta la partita. Sfrutta al meglio l'occasione concessagli da Spalletti e aiuta sempre i compagni nelle due fasi".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5