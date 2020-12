Petagna ha cambiato gioco e oggi sarà titolare: ecco le richieste di Gattuso

Seconda da titolare in campionato per Andrea Petagna, la prima in un big match, a causa dell'emergenza che ha colpito l'attacco del Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno parla delle richieste fattegli da Rino Gattuso: "Legare il gioco, abbassarsi per aiutare i compagni a risalire il campo è nelle sue corde, Gattuso gli chiede d’incidere di più in area di rigore perché il Napoli costruisce tanto ma deve finalizzare meglio la mole di gioco che produce".