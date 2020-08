Petagna negativo al terzo tampone, ma non arriverà a Castel di Sangro: il motivo

Terzo tampone negativo per Andrea Petagna che dunque, da asintomatico, si è messo alle spalle il contagio di qualche settimana fa al Covid-19. Ma l'attaccante, riporta il Corriere dello Sport, potrebbe anche non arrivare in ritiro. L'idea della società, infatti, è quella di aggregarlo al gruppo quando sarà concluso il periodo di lavoro a Castel di Sangro.