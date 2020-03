Petagna può diventare pedina di scambio: Belotti la prima pista per il '9'

Andrea Petagna ha firmato un contratto con il Napoli ma non è detto che vestirà l’azzurra dalla prossima estate. Questo lo scenario ipotizzato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come l’ariete ora alla Spal potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad un altro centravanti.

“L’ipotesi più accreditata - scrive la rosea - è quella che porterebbe alla trattativa, complicata, con il Torino per arrivare ad Andrea Belotti".