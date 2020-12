"Piace molto fare barbecue con mia famiglia", estratto dell'esame di Suarez a Perugia

Circa 10 minuti di esame in tutto, tra domande concordate e risposte balbettanti. Luis Suarez si siede al cospetto degli esaminatori Lorenzo Rocca e Danilo Rini, all’Università per Stranieri, alle 14 del 17 settembre, per sostenere la prova di lingua italiana, livello B1, che nei giorni seguenti finirà al centro dell’inchiesta di Perugia. Ecco di seguito, lo svolgimento dell’esame superato dall’attaccante uruguaiano, domanda dopo domanda, risposta dopo risposta, rivelato da Repubblica nelle parti giudicate di interesse investigativo: "Io mi chiamo Luis, sono nato in Salto, Uruguay. Quando avevo 7 anni, poi (incomprensibile) da Uruguay. Sono sposato con mia moglie da 10 anni. Ho 3 figli, una bambina di 10 anni. Io avevo in Barcelon… Barcellona, da 6 anni! Io sono calciatore, professionista…". E ancora: "Mi piace tanto stare con la mia famiglia, nel tempo libero gioco alla Play Station, con miei figli. Dopo piace molto (incomprensibile) in Uruguay fare bercue, con i miei amici! Con mia famiglia. Stare insieme".