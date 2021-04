"Pienone" al Maradona: ci sarà ADL e sono arrivate tantissime richieste dalla stampa

La gara di questa sera contro l'Inter è molto attesa: sarà visibile in eurovisione, con 19 telecamere tra le quali UltraMotion. Duecento paesi saranno collegati, la si vedrà anche da Cina e Sudamerica. Al Maradona, scrive il Corriere dello Sport, ci sarà anche De Laurentiis, mentre Zhang, patron dell'Inter, la vedrà dalla Cina. Ci saranno tantissimi giornalisti presenti, molti hanno ricevuto rifiuto di accredito per le troppe richieste e per i limiti del protocollo.