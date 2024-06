Pinamonti, il Napoli resta alla finestra se parte Simeone: piace anche al Torino

vedi letture

Chi sarà il centravanti del Sassuolo nel prossimo campionato di Serie B è una delle grandi domande che ci si pone in Emilia. L'addio di Andrea Pinamonti è praticamente certo, con il Napoli, il Torino e non solo alla finestra, la necessità di una prima punta è di primaria importanza per delineare la squadra di Fabio Grosso.

Come riporta il Corriere dello Sport le opzioni, al momento sono molte: da Matteo Brunori che può lasciare il Palermo, passando per Massimo Coda rientrato al Genoa dopo l'esperienza in prestito alla Cremonese, fino ad arrivare a Gennaro Tutino, riscattato nei giorni scorsi dal Cosenza..