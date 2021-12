Pioli senza punte (oltre Ibra) ma c'è abbondanza sugli esterni: due sicuri titolari

Meno quattro al big match contro il Napoli. Come riporta Tuttosport, Stefano Pioli sta studiando il tipo di composizione della sua trequarti. Il brasiliano Juniors Messias, al momento, è l’esterno offensivo più in forma e si candida in maniera forte ad una maglia da titolare. Così come dovrebbe partire dall'inizio Alexis Saelemaekers.