Più minuti e più gol, i nazionali del Napoli fanno faville nella pausa: tutti i dati

Nessuno gioca più dei nazionali del Napoli. E nessuno segna più dei nazionali del Napoli. Il dato viene evidenziato oggi da La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli è infatti la squadra con più minuti giocati. Dodici giocatori impiegati hanno messo insieme 1.810 minuti. Nessuno, tra i club di alta classifica, ha un minutaggio così alto (e almeno Politano, Zerbin e Meret non hanno messo piede in campo). Un altro dato è significativo. Ben 5 napoletani sono stati in campo per due partite intere (90minuti più 90): Di Lorenzo, Elmas, Lobotka, Ostigard e Kim. In più ci sono Zielinski, Kvaratskhelia e Olivera ai quali è stata risparmiata solo una porzione nel finale di una delle due partite. Questo significa stanchezza ma anche che il Napoli è in grande forma. Anche dal punto di vista psicologico: il bottino con le nazionali parla infatti di ben 5 gol, nessuno ne ha di più. La doppietta di Raspadori a Inghilterra e Ungheria, quella di Kvaratskhelia a Macedonia e Gibilterra – non dei colossi del calcio mondiale, ma il gol, come la pecunia, “non olet” – e la rete di Lozano al Perù”.