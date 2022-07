Pogba già ko, CorSport: "La Juve punta sull'usato insicuro senza garanzia"

L'idea di percorso nel tempo, in casa Juventus, non esiste. A sostenerlo è Roberto Perrone

L'idea di percorso nel tempo, in casa Juventus, non esiste. A sostenerlo è Roberto Perrone, che dalle colonne del Corriere dello Sport evidenzia come gli arrivi di Di Maria e Pogba testimonino il fatto che la Signora punti sul "qui e ora", provando a costruire una squadra immediatamente competitiva: "I rischi di questa strategia - scrive il giornalista - non riguardano l’età, cioè il rischio di usura, o il fatto che questi giocatori vengano di fatto lasciati andare dai loro club e siano come stelle cadenti acchiappate prima dell’atterraggio poco morbido, piuttosto il fatto che vengano ingaggiati per una missione possibile/impossibile a breve termine e il resto si vedrà". Un "usato insicuro senza garanzia", del quale l'infortunio di Pogba mette a nudo rischi e svantaggi.