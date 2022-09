Polemiche per biglietti fisici, ma trasferta con l'Ajax è già sold-out: esauriti tagliandi per i napoletani

Nonostante le polemiche per il ritiro solo fisico dei tagliandi, sono andati a ruba e non c'erano dubbi i biglietti per la sfida europea contro l'Ajax

TuttoNapoli.net © foto di Imago/Image Sport Nonostante le polemiche per il ritiro solo fisico dei tagliandi, sono andati a ruba e non c'erano dubbi i biglietti per la sfida europea contro l'Ajax in programma il prossimo 4 ottobre. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il settore ospiti da 2600 posti a sedere è già sold-out e quindi una nutrita fetta di tifosi azzurri potrà sostenere il Napoli in terra olandese.