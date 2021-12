Polemiche sul Var, ma gli arbitri lo usano meno rispetto al passato: le statistiche

Il VAR e in generale gli arbitraggi tornano protagonisti del campionato di Serie A, dopo le polemiche legate alle direzioni di gara di Atalanta-Roma e Milan-Napoli. La Repubblica evidenzia come gli arbitri italiani non abbiamo mai usato così poco la video-tecnologia come in questo campionato: cinque check in media a partita, contro i 7 del 2019/2020 e i 6,7 del 2018/2019.

In diciotto giornate, secondo il quotidiano, commessi dieci errori dal VAR, spesso di comunicazione: proprio in Atalanta-Roma, l'errore tra Nasca (VAR) e Irrati (arbitro di campo) è stato a livello comunicativo, con una sostanziale "bugia" detta a Gasperini - che il pallone l'avesse toccato Palomino - da cui poi sono nate le proteste del tecnico orobico.