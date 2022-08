Politano, le ultime dopo l'infortunio: Spalletti ha già fissato una data

Si provano a stimare i tempi di recupero di Matteo Politano dopo l'infortunio al polpaccio rimediato contro il Girona

Si provano a stimare i tempi di recupero di Matteo Politano dopo l'infortunio al polpaccio rimediato contro il Girona nell'amichevole giocata a Castel di Sangro. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Spalletti inizierà a preparare la trasferta di Ferragosto a Verona e per prima cosa verificherà le condizioni di Politano, che ha un problemino al polpaccio per altro in via di lenta ma progressiva risoluzione".