Politano migliora: oggi test decisivo per la convocazione col Torino

Se ci sono dubbi sull'impiego di Lozano per domani, arrivano novità importanti sul Corriere dello Sport per le condizioni fisiche di Politano che migliora: "Due allenamenti con la squadra e oggi il test decisivo per la sua convocazione. La caviglia, per il momento, ha retto piuttosto bene: non resta che forzare certi movimenti e poi valutare le reazioni (e il dolore). Zerbin, nel frattempo, è in ottima salute. Pimpante e pronto".