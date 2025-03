Politano show, voti alti sui quotidiani: "Serata in versione lusso"

Matteo Politano show, uno dei migliori contro il Milan. Voti alti sui quotidiani per una prova totale impreziosita dal gol del vantaggio.

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Un minuto e va in gol, il sesto al Milan, la sua vittima preferita in Serie A. Si sacrifica su Theo, gioca a memoria coi tagli di prima per Lukaku. Esce tra gli applausi".

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Il tempo di mettersi comodi e scappa in profondità, resiste di fisico e piazza la zampata vincente. Serata in versione lusso".

Voto 7,5 per Tuttonapoli: "Abile ad infilarsi tra due difensori e battere Maignan col mancino. Grande sacrificio e determinazione nel contendere ogni pallone ai rossoneri".