Politano si alternerà con Callejon: come cambia l'attacco col suo arrivo

Matteo Politano oggi sarà a Napoli, nel pomeriggio prenderà parte al primo allenamento agli ordini di Gattuso, e lunedì sera a sarà a disposizione per la partita in casa della Sampdoria. Non si esclude un suo impiego, se non da titolare ma probabilmente a partita in corso. Politano si “gioca” il posto con Callejon e Lozano, quest’ultimo comincerà a lavorare per fare da alternativa a Insigne sul versante sinistro dell’attacco, con Mertens che farà la prima punta con Llorente in alternativa a Milik. Ora Gattuso ha un attacco di tutto rispetto. Lo riporta Il Roma.