Politano, un anno (quasi) senza Nazionale. Ma il nuovo ruolo al Napoli può favorirlo

Con Antonio Conte in panchina, dal cambio di modulo in avanti, Matteo Politano adesso è un esterno offensivo, sì, ma anche un quinto di difesa in fase di non possesso. E questo nuovo ruolo potrebbe anche fargli ritrovare la Nazionale, come si legge sul Corriere dello Sport: "La costanza di rendimento con il Napoli può essere un gancio per ritrovare la convocazione in Nazionale. Politano ci spera, è uno dei suoi obiettivi.

L’ultima presenza quasi un anno fa, il 20 novembre 2023, 19 minuti contro l’Ucraina nelle qualificazioni agli Europei. Spalletti lo conosce bene, insieme hanno vinto uno scudetto. Il suo ruolo al Napoli può essere anche utile per incastrarsi bene nelle nuove idee tattiche del ct dell’Italia. Ma tutto passerà dalle prossime prestazioni con il Napoli. Politano lo sa".