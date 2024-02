Preso d'assalto botteghino per la Juve e Mapei pieno di napoletani: i tifosi sono con Calzona

Il pubblico di Napoli va in soccorso di Calzona e della squadra: il messaggio arriva forte dall'acquisto massiccio dei biglietti del settore “Ospiti” per domani

Il pubblico di Napoli va in soccorso di Calzona e della squadra: il messaggio arriva forte dall'acquisto massiccio dei biglietti del settore “Ospiti” per il recupero di campionato di domani pomeriggio (ore 18) a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I tifosi azzurri hanno preso d’assalto il botteghino anche per la sfida di domenica sera allo stadio Maradona contro la Juventus: già esauriti i posti delle curve superiori, informa la redazione di Repubblica di oggi.