Prevendita a rilento per il Legia: il dato dei (pochi) spettatori attesi al Maradona

Ci sarà il pubblico delle piccole occasioni questa sera allo stadio Maradona per la sfida contro il Legia Varsavia. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica a tal proposito parlando della prevendita a rilento scrive: "Il messaggio di Spalletti non basterà per scaldare i tifosi, visto che la prevendita è scivolata via molto a rilento e sulle tribune del Maradona sono attesi stasera poco più di 10 mila fedelissimi".