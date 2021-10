Prevendita a rilento per il Legia Varsavia: tanti biglietti disponibili, il dato

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni domani sera allo stadio Maradona in occasione della gara di Europa League tra Napoli e Legia Varsavia. Prevendita a rilento, venduti poco meno di 7mila biglietti, tutti i settori sono ancora disponibili con tanti tagliandi invenduti. C'è ancora tempo per acquistarlo ma è chiaro che la gara non suscita l'entusiasmo della città come era invece accaduto contro il Torino domenica.