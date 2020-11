Prima da titolare in stagione, Elmas è carico: ha studiato gli avversari per sfruttare la chance

Eljif Elmas è carico, non vede l'ora di scendere in campo stasera contro il Rijeka in Europa League. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Finora Elmas non è mai partito dal primo minuto. 38 giorni fa entrò in Napoli-Genoa al posto di Insigne e diede spettacolo sulla zona sinistra dell’attacco, segnando anche un gol. [...] La sfida contro il Rijeka è la sua prima grande occasione, dovrebbe sostituire Insigne nella zona sinistra dell’attacco. Elmas ha studiato gli avversari, sfrutterà al meglio una chance d’oro".