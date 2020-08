PRIMA PAGINA - CdS ai piedi del capocannoniere Immobile: "Cirissimo!"

E' dedicata a Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A e ufficialmente il vincitore della Scarpa d'Oro 2019/20, l'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Cirissimo", si legge in prima pagina, soffermandosi sul record di 36 gol in un campionato come Higuain al Napoli. Dopo il racconto della partita: "Napoli ok con la Lazio ma perde Insigne, uscito in lacrime".