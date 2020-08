PRIMA PAGINA - Cds annuncia: "Under e 15mln per Milik: si chiude"

"Milik-Under, sì". Così titola in prima pagina nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport che dà spazio allo scambio tra l'attaccante in uscita dal Napoli e l'esterno offensivo giallorosso: "Il Napoli e la Roma lavorano per chiudere l'affare. Il turco e 15 milioni per Arek. De Laurentiis dà l'ok, lo scoglio è la Juve". In evidenza anche gli altri calciatori azzurri vicini alla partenza: "Koulibaly-City ci siamo. Allan da Ancelotti".