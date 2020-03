PRIMA PAGINA - CdS apre con Gravina: "Salverò lo Scudetto, rinviare Europeo scelta obbligata"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'intervista esclusiva con il presidente della Figc Gabriele Gravina: "Salverò lo Scudetto", il titolo in prima pagina. "Rinviare gli Europei è una scelta dolorosa ma obbligatoria, ci servono 45/60 giorni per chiudere la Serie A. La deadline è il 30 giugno, altrimenti una formula che salva la competizione. Il calcio va aiutato, dà emozioni a tutto il paese", le parole di Gravina.