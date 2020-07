PRIMA PAGINA - CdS: "Baraonda Barcellona! Blaugrana spaccati"

"Baraonda Barcellona! Blaugrana spaccati" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Momento difficile, in tutti i sensi, per il prossimo avversario del Napoli in campionato. In primo piano l'Inter con la rotonda vittoria sul Brescia, in basso anche le scelte di Nicchi che dividono gli arbitri e il focus sul mondo del fischietto.