PRIMA PAGINA CdS: bufera Lozano, Gattuso lo caccia dall'allenamento!

Nervi tesi in casa Napoli, in vista della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Ad essere finito al centro di quella che sembra possa diventare una bufera è Hirving Lozano: come riportato dall'edizione di oggi del Corriere dello Sport, il messicano sarebbe stato cacciato dal tecnico Gennaro Gattuso durante la sessione di allenamento di ieri perché apparso svogliato e, dunque, rimediando lo stesso trattamento riservato ad Allan diverso tempo fa. Ricordiamo che Lozano con Gattuso ha giocato dall'inizio solo contro il Perugia, negli ottavi di Coppa, poi 9 gare in panchina e 4 subentri per meno di un tempo.