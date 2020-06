PRIMA PAGINA - CdS Campania - Fabian-Napoli: "Lo spagnolo è intoccabile"

La prima pagina de il Corriere dello Sport edizione Campania apre con il mercato e le parole del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: "Mertens, Napoli per sempre. Fabian non ha prezzo". Presto l'annuncio dell'accordo con il belga. Giuntoli: "Tutto fatto". Lo spagnolo è intoccabile. Spiragli per Callejon, Milik verso il divorzio