PRIMA PAGINA - CdS Campania - Il Napoli insegue il 5° posto: "Fatelo per Rino"

La prima pagina de il Corriere dello Sport edizione Campania dà spazio al big match in scena al San Paolo tra Napoli e Milan e apre con: "Fatelo per Rino". Emozione Gattuso, prima volta contro il Milan (21:45). Mertens, Insigne e Callejon gli preparano il regalo: il Napoli (21 punti in 8 gare) insegue il quinto posto.