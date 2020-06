PRIMA PAGINA - CdS Campania - Lite tra le panchine: "Rino placa Juric"

"In volo con il Napoli", così intitola in prima pagina il Corriere dello Sport edizione Campania. Gli azzurri vincono anche a Verona con Milik e Lozano. Quarto successo di fila, la Roma nel mirino. Gattuso: "Splendidi". In vantaggio alla fine del primo tempo con un colpo di testa del centravanti polacco, nel finale il raddoppio del messicano. Lite tra le panchine, Rino placa Juric. Il tecnico azzurro: "Abbiamo sofferto poco"