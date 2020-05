PRIMA PAGINA - CdS Campania - "Milik all'asta, 4 club in fila. Il Napoli parte da 50 mln"

La prima pagina de il Corriere dello Sport edizione Campania si sofferma sulla questione Arek Milik: "Milik all'asta, 4 club in fila. Il Napoli parte da 50 milioni". Il rinnovo non si sblocca e il divorzio si avvicina. Simeone vuole portare Arek all'Atletico Madrid, ma anche la Juve spinge per il centravanti. E dall'Inghilterra spuntano il Tottenham e l'Arsenal