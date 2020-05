PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli cancella Higuain"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua versione Campania, dà spazio in prima pagina alla polemica sorte nelle ultime riguardo la mancata presenza di Higuain nel tweet pubblicato dalla Ssc Napoli sulla giornata della patria in Argentina: "Napoli cancella Higuain" ha titolato il Corriere in taglio alto, che sottolinea anche l'assenza di Sivori e Pesaola.



Da sottolineare, poi, che il Napoli in serata ha specificato che il tweet pubblicato nelle ore precedenti non era inteso come una top undici dei giocatori argentini che hanno militato con la maglia azzurra, ma riguardava soltanto la festa della Patria Argentina,