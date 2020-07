PRIMA PAGINA - CdS Campania - Napoli da Champions: "E' caccia all'esterno"

La prima pagina de il Corriere dello Sport edizione Campania apre con: "Un Napoli da Champions". In attesa di Osimhen, caccia all'esterno. Under in prima fila. Ma la Juve cerca Milik e Giuntoli si muove per Bernardeschi. Tentazione Ilicic: la strada è aperta. E Gattuso processa la squadra: "Voglio attenzione"