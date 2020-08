PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli-Gabriel, la trattativa può decollare"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con il Napoli e la trattativa per portare Gabriel in azzurro: l'uscita di Koulibaly - si legge - sembra ormai imminente (direzione Manchester City), e cosi il club di De Laurentiis sarebbe pronto all'assalto per il difensore brasiliano indicato proprio come l'erede del senegalese.