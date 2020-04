PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Tra Napoli e Milik prove di rinnovo"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con la situazione di Arek Milik che continua ad essere al centro dell'attenzione in casa Napoli. Per il polacco il destino è tutt'altro che segnato e - si legge - con il Napoli ci sarebbero delle prove di rinnovo, con il Milan che resta sul giocatore. Alla finestra anche l'Atletico Madrid di Simeone.