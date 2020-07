PRIMA PAGINA - CdS e il nuovo obiettivo Juve per l'attacco: "E' Zapata!"

"Il Milan a valanga, Mihajlovic esplode". E' questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport che in prima pagina apre con il 5-1 dei rossoneri contro il Bologna. Una partita senza storia, cominciata con la rete di Saelemaekers e proseguita Calhanoglu, Bennacer, Rebic e Calabria.

Non c'è soltanto Arkadiusz Milik nella lista d'attaccanti che la Juventus sta seguendo per la prossima stagione. "Juve, è Zapata!", titola il Corriere dello Sport in taglio alto. La trattativa per il centravanti scuote la sfida per lo scudetto.