PRIMA PAGINA - CdS - "Final Champions, ecco il nuovo calendario"

"Final Champions", questo il titolo in prima pagina de il Corriere dello Sport: "Ecco il nuovo calendario. L'UEFA lo approva domani in conference call con tutte le leghe". I campionati ripartiranno a maggio, le Coppe a giugno con un torneo finale a quattro squadre in campo neutro. Gli Europei rinviati a novembre 2020, oppure a giugno 2021. Spazio poi all'Atalanta: "Paura Dea, stop allenamenti", dopo la notizia dei 5 giocatori del Valencia positivi al Covid-19. Di spalla, le dichiarazioni del ct Mancini: "Adesso è giusto fermarsi".