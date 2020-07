PRIMA PAGINA - CdS: "Fonseca senza alibi, ora è a rischio"

La sconfitta col Napoli ha indirizzato la Roma di Fonseca verso una strada tortuosa, soprattutto per il tecnico. L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport dà spazio in prima pagina proprio alla situazione in casa giallorossa, con Fonseca che sarebbe ormai rimasto senza alibi dopo la sconfitta in casa degli azzurri. Il tecnico portoghese - si legge - è a rischio. Spazio, poi, alla sfida tra Milan e Juventus e la scomparsa di Ennio Morricone.