PRIMA PAGINA - CdS - "I club di Serie A votano uniti per la ripresa"

"Ci stanno tutti", così titola in prima pagina il Corriere dello Sport, i club di Serie A votano uniti per la ripresa, oggi il vertice con Spadafora. Il rischio di un contenzioso con Sky sui diritti tv ricompatta i presidenti. La Uefa raccomanda alle cinque Leghe principali di concludere la stagione e detta le regole in caso di stop.

GABBIADINI - Di fianco spazio all'intervista all'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini: "Coraggio ce la faremo", Manolo è stato uno dei primi giocatori positivi: "Sto bene, ma ho vissuto un incubo. Che dolore le bare di Bergamo".