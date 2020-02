PRIMA PAGINA - CdS: "I marziani a Napoli! Messi accolto come Maradona"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli e l'arrivo del Barcellona all'ombra del Vesuvio. "I marziani a Napoli", titola l'edizione odierna, in vista del match di stasera che vedrà gli azzurri contro i catalan per gli ottavi di finale di Champions League: "Gattuso ci crede, Lionel accolto come Maradona". Spazio anche all'emergenza Coronavirus e le prossime partite che si giocheranno a porte chiuse.