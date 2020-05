PRIMA PAGINA - CdS: "Ibra, stagione già finita?"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio all'infortunio di Ibrahimovic in casa Milan che, di fatto, potrebbe aver già terminato la stagione. Spazio, poi, alla svolta per gli arbitri di Serie A con il divieto di protesta per i giocatori. Ed ancora la Bundesliga e la sfida per il titolo tra Haaland e Lewandowski.