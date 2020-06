PRIMA PAGINA - CdS: "Il Milan scoppia! Faccia a faccia con Zlatan"

"Il Milan scoppia! Faccia a faccia con Zlatan" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'attaccante svedese vuole garanzie sul futuro sapendo che le incertezze sono tante. In basso, per il campionato, ipotesi novantesimo minuto in chiaro dopo le partite. Di spalla la ripartenza della Liga e Bierhoff, ex bomber di Milan e Udinese, che dà un consiglio all'Italia e alla Serie A.